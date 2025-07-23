МОРОЗЮК – о победе Динамо в Лиге чемпионов: «Как их там?»

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк поделился эмоциями после победы «бело-синих» над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.

Ожидаемой или нет для вас стала разгромная виктория бело-синих над Хамрунсом Спартансом?

– Я тоже был уверен, что Динамо выиграет этот матч. Стартовые минуты еще более-менее хозяева держались, даже был у них... Честно, я вот никак не запомню название команды, как их там?

– Хамрун Спартанс.

– Буду называть их просто Спартанс

– Договорились.

- Был у этой команды неплохой шанс забить киевлянам в дебюте игры, но на том их пыл и угас. Достаточно быстро, чуть ли не в следующей атаке, удалось забить Ванату и сразу стало спокойнее. Спартанс этот успокоился

Как для первой официальной игры в сезоне для Динамо, а после сборов играть всегда, вкатываться не очень просто, сыграли ребята очень неплохо, в общем. Надо еще учитывать погодные условия, а прижигало на Мальте где-то под 35-37 градусов, – сказал Николай.

На нашем сайте доступен обзор матча Хамрун Спартанс – Динамо, в котором украинцы не оставили шансов команде из Мальты.