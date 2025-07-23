МОРОЗЮК – о победе Динамо в Лиге чемпионов: «Как их там?»
Николай высказался о победе киевлян в квалификации Лиги чемпионов
Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк поделился эмоциями после победы «бело-синих» над мальтийским Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.
Ожидаемой или нет для вас стала разгромная виктория бело-синих над Хамрунсом Спартансом?
– Я тоже был уверен, что Динамо выиграет этот матч. Стартовые минуты еще более-менее хозяева держались, даже был у них... Честно, я вот никак не запомню название команды, как их там?
– Хамрун Спартанс.
– Буду называть их просто Спартанс
– Договорились.
- Был у этой команды неплохой шанс забить киевлянам в дебюте игры, но на том их пыл и угас. Достаточно быстро, чуть ли не в следующей атаке, удалось забить Ванату и сразу стало спокойнее. Спартанс этот успокоился
Как для первой официальной игры в сезоне для Динамо, а после сборов играть всегда, вкатываться не очень просто, сыграли ребята очень неплохо, в общем. Надо еще учитывать погодные условия, а прижигало на Мальте где-то под 35-37 градусов, – сказал Николай.
На нашем сайте доступен обзор матча Хамрун Спартанс – Динамо, в котором украинцы не оставили шансов команде из Мальты.
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