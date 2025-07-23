Легенда Динамо: «Дай Бог, чтобы этот форвард снова играл так, как когда-то»

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги, который сейчас неплохо себя проявляет на учебно-тренировочном собрании «бело-синих».

– Зато есть в заявке вечно молодой и перспективный украинский Месси Супряга. Нам стоит ожидать чуда от Владислава в новом сезоне? Уже даже в контрольной игре паренек забил, прорвало! Может, и в официальных молчание прервет.

– Разговаривали однажды с Олегом Шелаевым и именно о Супряге вспомнили. Дай Бог, чтобы он снова играл так, как когда-то, когда забивал и все о нем говорили. Желаю ему только лучшего, но закрепиться в составе ему будет очень тяжело, – сказал Тарас.

Ранее сообщалось, что Динамо подтвердило, что отдало хавбека в аренду в Зарю