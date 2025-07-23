Другие новости23 июля 2025, 05:36 |
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ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед во второй раз стал отцом
Матеус Кунья сообщил о рождении дочери Лиз
23 июля 2025, 05:36 |
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Матеус Кунья проводит насыщенное лето: форвард перешёл из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 млн фунтов и во второй раз стал отцом.
26-летний бразилец сообщил о рождении дочери Лиз за день до предсезонного тура клуба в США.
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У него и жены Габи уже есть сын Леви.
Поздравления пришли от Мартинелли, Гимарайнша, Фернандеша, Фердинанда и других футболистов.
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