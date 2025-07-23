Другие новости23 июля 2025, 05:26 |
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ФОТО. Девушка футболиста Реала высмеяла своего парня. Эпично
Бруна Ротта против стиля Родриго
23 июля 2025, 05:26 |
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Бруна Ротта снова пошутила над стилем своего бойфренда – нападающего «Реала» и сборной Бразилии Родриго.
Бразильская модель выложила видео с отдыха, где она позирует в откровенном наряде, а футболист — в простых шлёпках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка подметила, что такой образ портит романтичные фото.
В сети часть фанатов поддержала её, а другие напомнили: эти ноги в шлёпанцах дважды выигрывали Лигу чемпионов.
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