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23 июля 2025, 05:26 |
331
0

ФОТО. Девушка футболиста Реала высмеяла своего парня. Эпично

Бруна Ротта против стиля Родриго

23 июля 2025, 05:26 |
331
0
ФОТО. Девушка футболиста Реала высмеяла своего парня. Эпично
Instagram. Бруна Ротта и Родриго

Бруна Ротта снова пошутила над стилем своего бойфренда – нападающего «Реала» и сборной Бразилии Родриго.

Бразильская модель выложила видео с отдыха, где она позирует в откровенном наряде, а футболист — в простых шлёпках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка подметила, что такой образ портит романтичные фото.

В сети часть фанатов поддержала её, а другие напомнили: эти ноги в шлёпанцах дважды выигрывали Лигу чемпионов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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