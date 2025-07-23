ФОТО. Девушка футболиста Реала высмеяла своего парня. Эпично

Бруна Ротта снова пошутила над стилем своего бойфренда – нападающего «Реала» и сборной Бразилии Родриго.

Бразильская модель выложила видео с отдыха, где она позирует в откровенном наряде, а футболист — в простых шлёпках.

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Девушка подметила, что такой образ портит романтичные фото.

В сети часть фанатов поддержала её, а другие напомнили: эти ноги в шлёпанцах дважды выигрывали Лигу чемпионов.