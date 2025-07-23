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  4. Джорджина Родригес снова разозлила фанов откровенными фото из церкви
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23 июля 2025, 05:04 |
269
1

Джорджина Родригес снова разозлила фанов откровенными фото из церкви

Джорджина Родригес снова подверглась критике

23 июля 2025, 05:04 |
269
1
Джорджина Родригес снова разозлила фанов откровенными фото из церкви
Instagram. Джорджина Родригес

Возлюбленная Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала в Instagram новые фото, вновь восхитив подписчиков.

На снимках она позирует в элегантном голубом платье с красными акцентами от бренда Oscar de la Renta.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Съёмка проходила на фоне величественной архитектуры с посещением церкви.

«Делаете сексуальные фото в церкви? Это перебор», – но не все подписчики Джорджины одобряют увиденное.

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фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
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NM16071
Проблема не у ній, проблема у тому, що у сучасному світі сідниці важливіші за розум і серце.
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