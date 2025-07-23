Другие новости23 июля 2025, 05:04 |
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Джорджина Родригес снова разозлила фанов откровенными фото из церкви
Джорджина Родригес снова подверглась критике
23 июля 2025, 05:04 |
269
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Возлюбленная Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала в Instagram новые фото, вновь восхитив подписчиков.
На снимках она позирует в элегантном голубом платье с красными акцентами от бренда Oscar de la Renta.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Съёмка проходила на фоне величественной архитектуры с посещением церкви.
«Делаете сексуальные фото в церкви? Это перебор», – но не все подписчики Джорджины одобряют увиденное.
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