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23 июля 2025, 04:26 |
426
0

ФОТО. Футболист Манчестер Сити женился. Девушка старше него

Джон Стоунз женился на 36-летней Оливии Нейлор — она старше его на 5 лет

23 июля 2025, 04:26 |
426
0
ФОТО. Футболист Манчестер Сити женился. Девушка старше него
The Sun. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз сыграл свадьбу с 36-летней бизнесвумен Оливией Нейлор на Ибице.

Торжество прошло в элитном отеле «Hacienda Na Xamena» в узком кругу — всего 40 гостей.

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Свадебное празднование длилось четыре дня и включало вечеринку у бассейна. На препати гости были в белом, а пара и дети — в черном.

Стоунз сделал предложение после финала Евро-2024. Пара вместе с 2019 года, а в январе 2023-го у них родился ребенок.

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фото свадьба lifestyle Джон Стоунз Манчестер Сити сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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