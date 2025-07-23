ФОТО. Почему так много футболистов становятся банкротами?

На сайте The Athletic вышел материал журналиста Филипа Бакингема под названием «Почему так много футболистов становится банкротами?».

В статье указываются ключевые причины банкротств и шокирующая статистика:

«На пике карьеры они зарабатывали миллионы, но после завершения игры остались с долгами. Дин Уиндасс, бывший нападающий «Халла» и «Мидлсбро», был вынужден объявить себя банкротом из-за налоговой задолженности в £164,000 — последствие неудачного вложения в киноиндустрию и дорогостоящего развода. И он такой не один.

Экс-игроки сборной Англии Дэвид Джеймс, Уэс Браун, Ли Хендри, Эмиль Хески, Шон Райт-Филлипс и Тревор Синклер также оказались в центре внимания налоговой. А Джермейн Пеннант, Крис Саттон, Асамоа Гьян, Роналдиньо и Марадона — лишь часть длинного списка звёзд, чья роскошная жизнь закончилась финансовым крахом.

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Причины типичны: рискованные инвестиции, финансовая безграмотность, разводы, зависимости и отсутствие долгосрочного планирования. Как отмечает бывший вратарь молодёжной сборной Англии Кёртис Андерсон, футболисты получают минимум финансового образования, а клубы почти не готовят их к жизни после завершения карьеры.

Финансовый консультант Суфьян Даафи и амбассадор Sport Legacy Райан Бабель подчеркивают: главное — баланс и ответственность. Проблема не в покупке Bentley или отдыхе на Мальдивах, а в отсутствии плана «что дальше».

По данным благотворительной организации XPro, до 60% футболистов становятся банкротами в течение пяти лет после завершения карьеры. Хотя официальной статистики нет, масштаб проблемы очевиден.

«Ты не обязан знать всё, — резюмирует Андерсон. — Но ты должен понимать, что нужно что-то делать», – на этом материал заканчивается.