ФОТО. Почему так много футболистов становятся банкротами?
На сайте издания The Athletic вышла интересная статья
На сайте The Athletic вышел материал журналиста Филипа Бакингема под названием «Почему так много футболистов становится банкротами?».
В статье указываются ключевые причины банкротств и шокирующая статистика:
«На пике карьеры они зарабатывали миллионы, но после завершения игры остались с долгами. Дин Уиндасс, бывший нападающий «Халла» и «Мидлсбро», был вынужден объявить себя банкротом из-за налоговой задолженности в £164,000 — последствие неудачного вложения в киноиндустрию и дорогостоящего развода. И он такой не один.
Экс-игроки сборной Англии Дэвид Джеймс, Уэс Браун, Ли Хендри, Эмиль Хески, Шон Райт-Филлипс и Тревор Синклер также оказались в центре внимания налоговой. А Джермейн Пеннант, Крис Саттон, Асамоа Гьян, Роналдиньо и Марадона — лишь часть длинного списка звёзд, чья роскошная жизнь закончилась финансовым крахом.
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Причины типичны: рискованные инвестиции, финансовая безграмотность, разводы, зависимости и отсутствие долгосрочного планирования. Как отмечает бывший вратарь молодёжной сборной Англии Кёртис Андерсон, футболисты получают минимум финансового образования, а клубы почти не готовят их к жизни после завершения карьеры.
Финансовый консультант Суфьян Даафи и амбассадор Sport Legacy Райан Бабель подчеркивают: главное — баланс и ответственность. Проблема не в покупке Bentley или отдыхе на Мальдивах, а в отсутствии плана «что дальше».
По данным благотворительной организации XPro, до 60% футболистов становятся банкротами в течение пяти лет после завершения карьеры. Хотя официальной статистики нет, масштаб проблемы очевиден.
«Ты не обязан знать всё, — резюмирует Андерсон. — Но ты должен понимать, что нужно что-то делать», – на этом материал заканчивается.
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