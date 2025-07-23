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23 июля 2025, 02:41 |
85
0

ФОТО. Юлия Пятова поразила бывшего мужа сексуальным видом. Огонь

Юлия Пятова наделала шума в Instagram

23 июля 2025, 02:41 |
85
0
ФОТО. Юлия Пятова поразила бывшего мужа сексуальным видом. Огонь
Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Юлия Пятова впечатлила фанатов эффектным селфи в бикини.

Бывшая жена вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова опубликовала откровенное фото в Instagram-сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимке Юлия позирует в чёрном бикини перед зеркалом, демонстрируя стройную фигуру и уверенность.

Поклонники активно комментируют снимок, восхищаясь её красотой и женственностью.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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