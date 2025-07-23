Другие новости23 июля 2025, 02:41 |
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ФОТО. Юлия Пятова поразила бывшего мужа сексуальным видом. Огонь
Юлия Пятова наделала шума в Instagram
23 июля 2025, 02:41 |
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Юлия Пятова впечатлила фанатов эффектным селфи в бикини.
Бывшая жена вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова опубликовала откровенное фото в Instagram-сторис.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимке Юлия позирует в чёрном бикини перед зеркалом, демонстрируя стройную фигуру и уверенность.
Поклонники активно комментируют снимок, восхищаясь её красотой и женственностью.
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