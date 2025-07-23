ФОТО. Юлия Пятова поразила бывшего мужа сексуальным видом. Огонь

Юлия Пятова впечатлила фанатов эффектным селфи в бикини.

Бывшая жена вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова опубликовала откровенное фото в Instagram-сторис.

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На снимке Юлия позирует в чёрном бикини перед зеркалом, демонстрируя стройную фигуру и уверенность.

Поклонники активно комментируют снимок, восхищаясь её красотой и женственностью.