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23 июля 2025, 02:25 |
88
0

ФОТО. Златан Ибрагимович удалил своё легендарное тату. Причина

Златан Ибрагимович решил избавиться от тату, которое ему очень помогало

23 июля 2025, 02:25 |
88
0
ФОТО. Златан Ибрагимович удалил своё легендарное тату. Причина
Instagram. Златан Ибрагимович

Бывший форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович избавился от знаменитой татуировки «Только Бог может меня судить», которая была на его теле почти 20 лет.

Эта фраза была не только личным девизом футболиста, но и названием его автобиографии, вышедшей в 2024 году.

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Ранее Ибрагимович отмечал, что тату помогало ему справляться с критикой.

Видео с болезненной процедурой удаления мгновенно стало вирусным в соцсетях, вызвав бурную реакцию фанатов.

Похоже, завершив карьеру, Златан решил оставить и старые символы позади.

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видео lifestyle Златан Ибрагимович Милан
Максим Лапченко Источник: Instagram
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