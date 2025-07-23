СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 23 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Левадия – Иберия 1999
20:00 Бранн – РБ Зальцбург
21:45 Шелбрун – Карабах
22:00 Германия (Ж) – Испания (Ж)
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