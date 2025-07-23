СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июля

В среду, 23 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Левадия – Иберия 1999

2.43 – 3.53 – 2.88

20:00 Бранн – РБ Зальцбург

3.02 – 3.79 – 2.24

21:45 Шелбрун – Карабах

5.52 – 3.87 – 1.66

22:00 Германия (Ж) – Испания (Ж)

6.24 – 4.77 – 1.51

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