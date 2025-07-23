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23 июля 2025, 01:55 | Обновлено 23 июля 2025, 01:56
89
0

ФОТО. Экс-форвард Манчестер Юнайтед угодил в скандал. Он унизил женщин

Хавьер Эрнандес (Чичарито) шокировал своим заявлением

23 июля 2025, 01:55 | Обновлено 23 июля 2025, 01:56
89
0
ФОТО. Экс-форвард Манчестер Юнайтед угодил в скандал. Он унизил женщин
Instagram. Хавьер Эрнандес (Чичарито)

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) вызвал бурю критики из-за сексистского видео в Instagram.

Он заявил, что женщины «теряют себя» и должны «проявлять заботу, убирать, размножаться и содержать дом — самое ценное место для мужчин». Также он отметил, что «женщины делают общество слишком чувствительным» и призвал их «уважать мужественность».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи соцсетей резко осудили звезду: «Сводить роль женщины к уборке — это унижение», — написали в комментариях.

Эрнандес, игравший за «МЮ», «Вест Хэм» и сборную Мексики, в последние годы выступает за «Гвадалахару», но часто пропускает матчи из-за травм.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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