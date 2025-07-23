23 июля пройдет товарищеский матч, в котором Трабзонспор встретится с Персеполисом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда по праву считается сильнейшей в Турции, если исключить главных грандов из Стамбула. И это не просто славная история - в 2022-м году получилось снова выиграть местную Суперлигу. Это был уже седьмой чемпионский титул в истории. Повторить такое не получилось, более того, прошлый сезон был откровенно противоречивым. Даже усилившись в январе, в том числе Зубковым, ставшим лидером, и Сиканом, что проявил себя куда хуже, взяли только седьмое место, на 3 очка отстав от зоны еврокубков. Были шансы исправить все в кубке, но в финале ожидаемо уступили Галатасараю.

Фатих Текке, что пришел весной, сохранил пост. А вот состав достаточно активно меняется, хотя Батагова даже в Лацио не продали, а Бондаренко пока только интересуются. Но уже новичков достаточно, среди которых - и фактурный Онуачу, сбежавший из Саутгемптона. А вот Сауль в последний момент отказался от перехода.

Персеполис

Клуб считается одним из сильнейших на национальном, да и региональном уровне. В 2024-м году получилось оформить уже 16-й чемпионский титул, и второй подряд. Несколько раз иранцы добивались до финала Лиги чемпионов Азии. Но 2024/2025 получился для представителя Тегерана не лучшим, мягко говоря: не только не удержали титул, но и уступили, по дополнительным показателям, второе место Сепахану (оба набрали по 60 очков). И в Лиге чемпионов не смогли выйти в плей-офф.

Поднимать команду назад на вершину поручили Вахида Хашимяна. Это известный в прошлом нападающий (15 голов в 50 матчах за сборную), много игравший в Бундеслиге, что именно в Тегеране заканчивал карьеру. Но, по сути, это первый самостоятельный опыт как тренера. Впрочем, в товарищеских матчах получается неплохо.

Статистика личных встреч

Это первый очный матч между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают турок фаворитом. Они играют вовсю, тогда как соперник только вышел из каникул. Так что получится обыграть иранцев (коэффициент - 1,833).