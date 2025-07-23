Наполи уступил в спарринге. Сыграли де Брюйне и экс-игрок Шахтера
Давид Нерес сыграл второй тайм товарищеского матча против Ареццо
22 июля итальянский «Наполи» провел товарищеский поединок против «Ареццо», клуба Серии C.
Матч состоялся на нейтральном поле в Димаро и завершился неожиданным поражением неаполитанцев со счетом 0:2.
На 38-й минуте Эмильяно Паттарелло реализовал пенальти. В концовке встречи Мухамед Варела Джаманка удвоил преимущество команды из третьей лиги.
Зрители увидели на поле известных игроков «Наполи»: в первом тайме сыграл Кевин Де Брюйне, недавно перешедший из «Манчестер Сити», а после перерыва на поле вышел Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера».
Товарищеский матч. 22 июля 2025. Димаро (Италия)
Наполи (Италия) – Ареццо (Италия) – 0:2
Голы: Паттарелло, 38 (пен), Варела Джаманка, 90
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