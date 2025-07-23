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Товарищеские матчи
Наполи
22.07.2025 19:00 – FT 0 : 2
Ареццо
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Италия
23 июля 2025, 04:38 | Обновлено 23 июля 2025, 04:56
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0

Наполи уступил в спарринге. Сыграли де Брюйне и экс-игрок Шахтера

Давид Нерес сыграл второй тайм товарищеского матча против Ареццо

23 июля 2025, 04:38 | Обновлено 23 июля 2025, 04:56
120
0
Наполи уступил в спарринге. Сыграли де Брюйне и экс-игрок Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

22 июля итальянский «Наполи» провел товарищеский поединок против «Ареццо», клуба Серии C.

Матч состоялся на нейтральном поле в Димаро и завершился неожиданным поражением неаполитанцев со счетом 0:2.

На 38-й минуте Эмильяно Паттарелло реализовал пенальти. В концовке встречи Мухамед Варела Джаманка удвоил преимущество команды из третьей лиги.

Зрители увидели на поле известных игроков «Наполи»: в первом тайме сыграл Кевин Де Брюйне, недавно перешедший из «Манчестер Сити», а после перерыва на поле вышел Давид Нерес, экс-игрок «Шахтера».

Товарищеский матч. 22 июля 2025. Димаро (Италия)

Наполи (Италия) – Ареццо (Италия) – 0:2

Голы: Паттарелло, 38 (пен), Варела Джаманка, 90

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товарищеские матчи Наполи Кевин Де Брюйне Давид Нерес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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