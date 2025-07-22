Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Санта-Колома
Лига конференций
22 июля 2025, 23:41 | Обновлено 23 июля 2025, 02:42
82
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Санта-Колома

24 июля в 20:00 состоится матч второго раунда квалификации Лиги конференций

22 июля 2025, 23:41 | Обновлено 23 июля 2025, 02:42
82
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Санта-Колома
Коллаж Sport.ua

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Київстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олимпия – Интер Эскальдес. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Кристал Пэлас официально подал апелляцию на решение об исключении из ЛЕ
Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
Бокс | 22 июля 2025, 11:20 0
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»
АНБЕР: «Усик может все потерять, если будет так поступать, это риск»

Катмен Александра – о будущем боксера

Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 22 июля 2025, 18:05 49
Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Футбольные карлики вполне могут показать зубы

Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Футбол | 22.07.2025, 07:35
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Волейбол | 22.07.2025, 10:08
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Протест Пуэрто-Рико отклонен. Украина впервые в истории – в Лиге наций
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч
Футбол | 23.07.2025, 01:55
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
21.07.2025, 00:02 2
Бокс
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 6
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
22.07.2025, 07:15
Футбол
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 3
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 11
Бокс
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 13
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
21.07.2025, 13:15 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем