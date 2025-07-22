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Лига конференций
Полесье
24.07.2025 20:00 - : -
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
22 июля 2025, 23:57 | Обновлено 23 июля 2025, 00:35
111
0

Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

22 июля 2025, 23:57 | Обновлено 23 июля 2025, 00:35
111
0
Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

В четверг, 24 июля, состоится матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором встретятся «Полесье» и «Санта-Колома».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между командами состоится 31 июля в Андорре.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с побежденным в паре «Мидтьюлланд» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия).

Полесье – Санта-Колома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Київстар ТБ.

📺 Видеотрансляция
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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