Самые дорогие продажи в истории клубов итальянской Серии A
Transfermarkt опубликовал список команд Серии A с их самыми дорогими трансферами на выход
Известный портал Transfermarkt составил список клубов итальянской Серии А и их самых дорогих продаж в истории.
На вершине рейтинга расположилась продажа бельгийца Ромелу Лукаку «Интером» в лондонский «Челси» за 113 млн евро.
Соседом «нерадзурри» стал туринский «Ювентус», который продал француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн.
Тройку лидеров замыкает трансфер «Наполи» – переход аргентинца Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.
В топ-5 также вошли: «Фиорентина» (Душан Влахович – 83.5 млн) и «Аталанта» (Расмус Хойлунд – 77.8 млн).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катмен Александра – о будущем боксера
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ