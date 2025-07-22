Самые дорогие продажи в истории клубов итальянской Серии A

Известный портал Transfermarkt составил список клубов итальянской Серии А и их самых дорогих продаж в истории.

На вершине рейтинга расположилась продажа бельгийца Ромелу Лукаку «Интером» в лондонский «Челси» за 113 млн евро.

Соседом «нерадзурри» стал туринский «Ювентус», который продал француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн.

Тройку лидеров замыкает трансфер «Наполи» – переход аргентинца Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.

В топ-5 также вошли: «Фиорентина» (Душан Влахович – 83.5 млн) и «Аталанта» (Расмус Хойлунд – 77.8 млн).