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Италия
22 июля 2025, 22:46 |
349
2

Самые дорогие продажи в истории клубов итальянской Серии A

Transfermarkt опубликовал список команд Серии A с их самыми дорогими трансферами на выход

22 июля 2025, 22:46 |
349
2
Самые дорогие продажи в истории клубов итальянской Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Известный портал Transfermarkt составил список клубов итальянской Серии А и их самых дорогих продаж в истории.

На вершине рейтинга расположилась продажа бельгийца Ромелу Лукаку «Интером» в лондонский «Челси» за 113 млн евро.

Соседом «нерадзурри» стал туринский «Ювентус», который продал француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн.

Тройку лидеров замыкает трансфер «Наполи» – переход аргентинца Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.

В топ-5 также вошли: «Фиорентина» (Душан Влахович – 83.5 млн) и «Аталанта» (Расмус Хойлунд – 77.8 млн).

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трансферы Серии A трансферы Ромелу Лукаку Поль Погба Гонсало Игуаин Душан Влахович Расмус Хойлунд Серия A
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Я б на місці англійців більше не купував гравців у клубів Серії А))) 
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Saar
Люблю Серію А!
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