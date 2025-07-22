Лига чемпионов22 июля 2025, 21:45 | Обновлено 22 июля 2025, 22:24
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ВИДЕО. Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте
На 76-й минуте перевес Динамо над Хамрун Спартанс удвоился
22 июля 2025, 21:45 | Обновлено 22 июля 2025, 22:24
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Киевский клуб Динамо начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.
На 76-й минуте Виталий Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте (2:0).
ГОЛ! 0:2. Виталий Буяльский, 76 мин
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