ВИДЕО. Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте

Киевский клуб Динамо начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

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Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

На 76-й минуте Виталий Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте (2:0).

ГОЛ! 0:2. Виталий Буяльский, 76 мин