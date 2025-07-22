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Лига чемпионов
22 июля 2025, 21:45 | Обновлено 22 июля 2025, 22:24
1130
0

ВИДЕО. Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте

На 76-й минуте перевес Динамо над Хамрун Спартанс удвоился

22 июля 2025, 21:45 | Обновлено 22 июля 2025, 22:24
1130
0
ВИДЕО. Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте
2+2

Киевский клуб Динамо начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

На 76-й минуте Виталий Буяльский с помощью рикошета забил второй гол Динамо на Мальте (2:0).

ГОЛ! 0:2. Виталий Буяльский, 76 мин

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Динамо Киев Владислав Ванат видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Виталий Буяльский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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