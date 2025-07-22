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Лига чемпионов
22 июля 2025, 20:19 | Обновлено 22 июля 2025, 20:31
962
0

ВИДЕО. Ванат открыл счет для Динамо в матче против мальтийского клуба

Киевская команда забила гол на 13-й минуте

22 июля 2025, 20:19 | Обновлено 22 июля 2025, 20:31
962
0
ВИДЕО. Ванат открыл счет для Динамо в матче против мальтийского клуба
2+2

Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

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Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Киевская команда открыла счет на 13-й минуте. Ванат забил гол для Динамо (1:0).

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 13 мин

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Динамо Киев Владислав Ванат видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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