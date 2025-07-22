ВИДЕО. Ванат открыл счет для Динамо в матче против мальтийского клуба

Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

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Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Киевская команда открыла счет на 13-й минуте. Ванат забил гол для Динамо (1:0).

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 13 мин