Лига чемпионов22 июля 2025, 20:19 | Обновлено 22 июля 2025, 20:31
962
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ВИДЕО. Ванат открыл счет для Динамо в матче против мальтийского клуба
Киевская команда забила гол на 13-й минуте
22 июля 2025, 20:19 | Обновлено 22 июля 2025, 20:31
962
0
Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.
Киевская команда открыла счет на 13-й минуте. Ванат забил гол для Динамо (1:0).
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 13 мин
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