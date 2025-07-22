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  4. Холанд и Мбаппе в топе. Список самых дорогих форвардов перед началом сезона
Англия
22 июля 2025, 18:56 |
164
0

Холанд и Мбаппе в топе. Список самых дорогих форвардов перед началом сезона

В рейтинге также оказались Исак и Экитике, которые этим летом могут сменить клубы

22 июля 2025, 18:56 |
164
0
Холанд и Мбаппе в топе. Список самых дорогих форвардов перед началом сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих форвардов перед стартом сезона 2025/26.

Лидерами рейтинга стали нападающие мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» – 26-летний Килианн Мбаппе и 25-летний Эрлинг Холанд (по 180 млн евро каждый).

На третьем месте оказался форвард «Ньюкасла» Александер Исак (120 млн), который этим летом может оказаться в другом клубе.

В пятерку лидеров также вошли аргентинцы: Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, 100 млн) и Лаутаро Мартинес («Интер», 95 млн).

На шестой позиции расположился немецкий нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике (75 млн), который также может сменить клубную прописку во время нынешнем трансферного окна.

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Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Александер Исак Уго Экитике Хулиан Альварес Лаутаро Мартинес статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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