Холанд и Мбаппе в топе. Список самых дорогих форвардов перед началом сезона

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих форвардов перед стартом сезона 2025/26.

Лидерами рейтинга стали нападающие мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» – 26-летний Килианн Мбаппе и 25-летний Эрлинг Холанд (по 180 млн евро каждый).

На третьем месте оказался форвард «Ньюкасла» Александер Исак (120 млн), который этим летом может оказаться в другом клубе.

В пятерку лидеров также вошли аргентинцы: Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, 100 млн) и Лаутаро Мартинес («Интер», 95 млн).

На шестой позиции расположился немецкий нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике (75 млн), который также может сменить клубную прописку во время нынешнем трансферного окна.