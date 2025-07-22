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  4. Месси – лидер по голам на международном уровне в одном календарном году
Аргентина
22 июля 2025, 18:30 |
224
0

Месси – лидер по голам на международном уровне в одном календарном году

Ближе всего к аргентинцу расположился нидерландский нападающий Депай

22 июля 2025, 18:30 |
224
0
Месси – лидер по голам на международном уровне в одном календарном году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси является лидером XXI века по количеству голов на международном уровне в течение одного календарного года (2022: 14 матчей, 18 голов).

Соседом аргентинца в рейтинге стал голландец Мемфис Депай, который в 2021 году отметился 17 забитыми мячами в 16 поединках за сборную.

Тройку лидеров замыкает англичанин Гарри Кейн с 16 голами в 16 матчах 2021 года.

В топ-5 также вошли: бельгиец Ромелу Лукаку (2023: 9 матчей, 15 голов) и бразилец Неймар (2014: 14 матчей, 15 голов).

Португальский нападающий Криштиану Роналду расположился на шестом месте в списке (2019: 10 матчей, 14 голов).

Интересно отметить, что лучший коэффициент голов на матч принадлежит именно бельгийскому форварду Лукаку (1,66).

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бомбардиры Лионель Месси Мемфис Депай Гарри Кейн Ромелу Лукаку Неймар Криштиану Роналду статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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