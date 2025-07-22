Месси – лидер по голам на международном уровне в одном календарном году
Ближе всего к аргентинцу расположился нидерландский нападающий Депай
Аргентинский нападающий Лионель Месси является лидером XXI века по количеству голов на международном уровне в течение одного календарного года (2022: 14 матчей, 18 голов).
Соседом аргентинца в рейтинге стал голландец Мемфис Депай, который в 2021 году отметился 17 забитыми мячами в 16 поединках за сборную.
Тройку лидеров замыкает англичанин Гарри Кейн с 16 голами в 16 матчах 2021 года.
В топ-5 также вошли: бельгиец Ромелу Лукаку (2023: 9 матчей, 15 голов) и бразилец Неймар (2014: 14 матчей, 15 голов).
Португальский нападающий Криштиану Роналду расположился на шестом месте в списке (2019: 10 матчей, 14 голов).
Интересно отметить, что лучший коэффициент голов на матч принадлежит именно бельгийскому форварду Лукаку (1,66).
📊 Les meilleurs buteurs sur une année en sélection nationale au 21eme siècle pic.twitter.com/LQ74O50TfF— PopFoot (@ThePopFoot) July 22, 2025
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