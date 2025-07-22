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Украина. Вторая лига
22 июля 2025, 16:15 |
398
0

Экс-голкипер Таврии и Арсенала продлил контракт с Колосом

Сергей Погорелый продолжит играть во Второй лиге

22 июля 2025, 16:15 |
398
0
Экс-голкипер Таврии и Арсенала продлил контракт с Колосом
Сергей Погорелый

Как стало известно Sport.ua, вратарь Сергей Погорелый, которому вскоре исполнится 39, еще на год продлил контракт с «Колосом» и продолжит выступления за вторую команду клуба во Второй лиге.

Погорелый больше всего известен по выступлениям за киевский «Арсенал», «Таврию» и «Металлист», также он поиграл в Норвегии за «Буде/Глимт» и в Грузии за «Самтредиа». Дважды голкипера вызывали в сборную Украины, но в обоих случаях доехать до нее помешали околофутбольные моменты (сначала удар в кулаком в лицо Артему Громову в кубковом матче, затем бытовые проблемы в Симферополе).

В минувшем сезоне Погорелый провел за «Колос-2» 1 матч, в заключительном туре Второй лиги с «Черниговом» (0:2). Еще 21 раз он оставался в запасе. «Колос-2» до последнего боролся за повышение в классе, но в стыковых матчах дважды проиграл «Подолью» (0:2, 0:1).

Летом у команды сменился главный тренер: вместо Владимира Бондаренко им стал 43-летний Артем Старгородский (сейчас в «Колосе-2» играет его сын Максим).

Наряду с Погорелым новые годичные контракты с «Колосом-2», среди прочих, подписали 38-летний защитник Сергей Басов (в прошлом — «Александрия», «Металлург» Запорожье), 33-летний полузащитник Вячеслав Турчанов («Оболонь», «Арсенал» Киев), 40-летний вингер Сергей Шевчук («Заря», «Мариуполь»), 23-летний нападающий Даниил Колесник («Минай», «Левый Берег»).

Среди новичков команды отметим 37-летнего опорника Виталия Гошкодерю («Олимпик», «Черноморец», «Металлист 1925», ФСК «Мариуполь»), 29-летнего центрального полузащитника Максима Казакова («Динамо» U21, «Заря», ЮКСА) и 22-летнего левого защитника Алексея Малаки («Диназ», ФСК «Мариуполь», «Минай»).

Ранее сообщалось о том, что«Колос-2» провел в Обухове контрольный матч с дебютантом УПЛ «Эпицентром» и выиграл со счетом 4:2.

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Сергей Погорелый Колос-2 Ковалевка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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