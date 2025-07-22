Букмекеры обновили коэффициенты на матч Хамрун – Динамо Киев
Столичный клуб остается фаворитом противостояния
Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.
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В день поединка букмекеры обновили коэффициенты на игру.
Так, фаворитом встречи остается киевское Динамо – на их победу дают коэффициент 1.45. Вероятность ничьей оценивается букмекерами коэффициентом 4.85, а на победу Хамруна дают 7.00.
Матч-ответ запланирован на 29 июля в польском Люблине.
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