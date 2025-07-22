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Лига чемпионов
22 июля 2025, 16:03 | Обновлено 22 июля 2025, 16:04
430
0

Букмекеры обновили коэффициенты на матч Хамрун – Динамо Киев

Столичный клуб остается фаворитом противостояния

22 июля 2025, 16:03 | Обновлено 22 июля 2025, 16:04
430
0
Букмекеры обновили коэффициенты на матч Хамрун – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В день поединка букмекеры обновили коэффициенты на игру.

Так, фаворитом встречи остается киевское Динамо – на их победу дают коэффициент 1.45. Вероятность ничьей оценивается букмекерами коэффициентом 4.85, а на победу Хамруна дают 7.00.

Матч-ответ запланирован на 29 июля в польском Люблине.

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Динамо Киев котировки букмекеров Лига чемпионов Хамрун Спартанс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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