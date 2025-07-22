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Лига чемпионов
22 июля 2025, 14:59 | Обновлено 22 июля 2025, 15:07
354
0

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте

Киевская команда выездным матчем с Хамрун Спартанс начинает евросезон

22 июля 2025, 14:59 | Обновлено 22 июля 2025, 15:07
354
0
ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте
ФК Динамо

Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встретятся Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на арене Хибернианс в городе Паола.

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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