Лига чемпионов22 июля 2025, 14:59 | Обновлено 22 июля 2025, 15:07
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ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте
Киевская команда выездным матчем с Хамрун Спартанс начинает евросезон
22 июля 2025, 14:59 | Обновлено 22 июля 2025, 15:07
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Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встретятся Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на арене Хибернианс в городе Паола.
Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.
ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте
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