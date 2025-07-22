Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встретятся Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев.

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Игра пройдет на арене Хибернианс в городе Паола.

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

ВИДЕО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой квалификации ЛЧ на Мальте