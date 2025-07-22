Чемпионат Европы22 июля 2025, 14:21 |
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Продолжит ли Сарина Вигман уникальную победную серию на крупных турнирах?
Сборная Англии сегодня сыграет против сборной Италии в полуфинале женского чемпионата Европы
22 июля 2025, 14:21 |
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Сегодня состоится первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.
Тренер английской команды Сарина Вигман имеет отличную статистику на стадии полуфиналов крупных турниров.
Команды под руководством Вигман (Нидерланды и Англия) еще никогда не проигрывали матчи 1/2 финала.
Сборная Англии в полуфиналах при Вигман
- 2017: ЧЕ, Нидерланды – Англия 3:0
- 2019: ЧМ, Нидерланды – Швеция 1:0
- 2022: ЧЕ, Англия – Швеция 4:0
- 2023: ЧМ, Англия – Австралия 3:1
- 2025: ЧЕ, Англия – Италия
В 2017 и 2022 годах сборные под руководством Сарины Вигман становились победителями чемпионата Европы.
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