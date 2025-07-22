Продолжит ли Сарина Вигман уникальную победную серию на крупных турнирах?

Сегодня состоится первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

Тренер английской команды Сарина Вигман имеет отличную статистику на стадии полуфиналов крупных турниров.

Команды под руководством Вигман (Нидерланды и Англия) еще никогда не проигрывали матчи 1/2 финала.

Сборная Англии в полуфиналах при Вигман

2017: ЧЕ, Нидерланды – Англия 3:0

2019: ЧМ, Нидерланды – Швеция 1:0

2022: ЧЕ, Англия – Швеция 4:0

2023: ЧМ, Англия – Австралия 3:1

2025: ЧЕ, Англия – Италия

В 2017 и 2022 годах сборные под руководством Сарины Вигман становились победителями чемпионата Европы.