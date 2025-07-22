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  4. Продолжит ли Сарина Вигман уникальную победную серию на крупных турнирах?
Чемпионат Европы
22 июля 2025, 14:21 |
52
0

Продолжит ли Сарина Вигман уникальную победную серию на крупных турнирах?

Сборная Англии сегодня сыграет против сборной Италии в полуфинале женского чемпионата Европы

22 июля 2025, 14:21 |
52
0
Продолжит ли Сарина Вигман уникальную победную серию на крупных турнирах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сарина Вигман

Сегодня состоится первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

Тренер английской команды Сарина Вигман имеет отличную статистику на стадии полуфиналов крупных турниров.

Команды под руководством Вигман (Нидерланды и Англия) еще никогда не проигрывали матчи 1/2 финала.

Сборная Англии в полуфиналах при Вигман

  • 2017: ЧЕ, Нидерланды – Англия 3:0
  • 2019: ЧМ, Нидерланды – Швеция 1:0
  • 2022: ЧЕ, Англия – Швеция 4:0
  • 2023: ЧМ, Англия – Австралия 3:1
  • 2025: ЧЕ, Англия – Италия

В 2017 и 2022 годах сборные под руководством Сарины Вигман становились победителями чемпионата Европы.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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