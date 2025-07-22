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Чемпионат мира
22 июля 2025, 13:27 | Обновлено 22 июля 2025, 13:31
134
1

Билеты на матч Украина – Франция за криптовалюту

Эксклюзивный прессейл начинается 22 июля

22 июля 2025, 13:27 | Обновлено 22 июля 2025, 13:31
134
1
Билеты на матч Украина – Франция за криптовалюту

Криптовалютная биржа WhiteBIT, официальный криптопартнер национальной сборной Украины по футболу, объявляет о старте эксклюзивной продажи билетов за криптовалюту на матч Украина – Франция в рамках отбора к Чемпионату мира 2026 года. С 22 по 24 июля 2025 года болельщики смогут первыми приобрести билеты на это соревнование, оплатив их исключительно цифровыми активами через криптопроцессинговый сервис Whitepay, входящий в экосистему WhiteBIT Group. Квалификационный матч Украина – Франция состоится 5 сентября 2025 на стадионе «Тарчинская Арена» в польском Вроцлаве.

Сборная Украины по футболу начинает свой путь в отборе на ЧМ-2026 противостоянием против одного из сильнейших соперников Европы – команды Франции. В результате украинская команда вынуждена проводить домашние матчи за пределами страны, поэтому игру 5 сентября будет принимать стадион в Польше. Несмотря на это, сине-желтые могут рассчитывать на мощную поддержку диаспоры и болельщиков со всей Европы, которые будут присутствовать на важном матче квалификации.

В очередной раз биржа WhiteBIT организует эксклюзивную продажу билетов на матч национальной сборной за криптовалюту, предоставляя фанатам, выбирающим криптовалюту, преимущество раннего доступа. Специальный пресейл только для владельцев криптоактивов позволяет обеспечить себе лучшие места за несколько дней до старта общей продажи.

Продажа билетов на матч Украина – Франция за криптовалюту будет длиться всего три дня – с 22 по 24 июля 2025 года. В этот раз купить билеты можно сразу через двух официальных билетных операторов — ищите билеты по ссылке на M-ticket и Ticketsbox. Обе платформы будут поддерживать оплату в криптовалюте благодаря интеграции криптопроцессингового сервиса Whitepay.

Whitepay (финтех-решение в экосистеме WhiteBIT) обеспечивает быструю, надежную и безопасную обработку криптоплатежей, поддерживая более 200 различных криптовалют и государственных валют. Благодаря Whitepay, покупка билета становится очень простым процессом, не требуя сложных действий от пользователей. Сотни болельщиков уже убедились в преимуществах криптоплатежей.

Благодаря криптовалютному прессейлу фанаты могут гарантировать себе лучшие места и присоединиться к поддержке национальной команды в сверхважном матче против титулованного соперника. Не упускайте шанс стать частью футбольной истории Украины на пути к мировому первенству!

WhiteBIT — крупнейшая по показателям трафика на сайт европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 730+ торговых пар, 330+ активов и 9 национальных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 30 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами Барселона и Ювентус, Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.

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Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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batistuta
Так русня ж крипту контролює, чи не так?
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