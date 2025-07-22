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Азартные игры
22 июля 2025, 12:26 |
67
0

Клубный чемпионат мира стал популярным среди любителей ставок

На Великобританию, Испанию и Бразилию приходилась большая часть ставок

22 июля 2025, 12:26 |
67
0
Клубный чемпионат мира стал популярным среди любителей ставок
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубный чемпионат мира по футболу вызвал высокий интерес в Великобритании, Испании и Бразилии, на которые пришлось почти 68% всех ставок. Несмотря на первоначальные сомнения, турнир показал хорошие результаты с точки зрения вовлеченности болельщиков.

Матчи с участием бразильских клубов оказались наиболее популярными – они пять раз попадали в десятку по объему ставок. Самым активным стал матч 1/8 финала между «Фламенго» и «Баварией». Также «Палмейрас» дважды вошел в топ, несмотря на вылет в четвертьфинале.

Финал не стал ключевым моментом для большинства ставок, но даже с падением интереса на 21,6% турнир был признан успешным, особенно учитывая, что проводился впервые и с учетом разницы во времени.

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Александр Гринник Источник
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