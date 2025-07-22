Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июля 2025, 13:33 |
226
0

Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

22 июля 2025, 13:33 |
226
0
Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Великобритании Эммы Радукану (WTA 46). Поединок состоится третьим запуском на STADIUM после игры Баптист – Кенин. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Марты.

Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Наоми Осаки, либо против Юлии Путинцевой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
45-летняя Винус в Вашингтоне провела и выиграла первый парный матч с 2022
Стародубцева потерпела поражение на старте основы пятисотника в Вашингтоне
Марта Костюк Эмма Радукану смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Футбол | 21 июля 2025, 23:37 6
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного

Нассер Аль-Хелаифи лично вмешался в переговоры с Борнмутом

БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Бокс | 21 июля 2025, 20:37 8
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»

Майрис хотел бы увидеть поединок Александра против Опетаи

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 11:11
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
FAVBET заплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года
Другие виды | 21.07.2025, 19:45
FAVBET заплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года
FAVBET заплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025
Теннис | 22.07.2025, 13:16
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира снялась с US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
21.07.2025, 00:02 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 5
Футбол
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 10
Бокс
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
20.07.2025, 09:38 11
Бокс
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем