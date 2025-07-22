Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
22 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Великобритании Эммы Радукану (WTA 46). Поединок состоится третьим запуском на STADIUM после игры Баптист – Кенин. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 2:1 в пользу Марты.
Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Наоми Осаки, либо против Юлии Путинцевой.
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