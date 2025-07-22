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22 июля 2025, 12:10 |
65
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 июля 2025, 12:10 |
65
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля
ФК Динамо Киев

Во вторник, 22 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Хамрун – Динамо

Ggbet 5.77 – 4.55 – 1.53

20:00 Копенгаген – Дрита

Ggbet 1.11 – 10.90 – 19.00

21:45 Рейнджерс – Панатинаикос

Ggbet 1.77 – 3.77 – 4.71

22:00 Англия (Ж) – Италия (Ж)

Ggbet 1.62 – 4.21 – 5.63

ТЕННИС

22:30 Марта Костюк – Эмма Радукану

Ggbet 2.31 – 1.62

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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