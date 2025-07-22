СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 22 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Хамрун – Динамо
20:00 Копенгаген – Дрита
21:45 Рейнджерс – Панатинаикос
22:00 Англия (Ж) – Италия (Ж)
ТЕННИС
22:30 Марта Костюк – Эмма Радукану
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