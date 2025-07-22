СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июля

Во вторник, 22 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Хамрун – Динамо

5.77 – 4.55 – 1.53

20:00 Копенгаген – Дрита

1.11 – 10.90 – 19.00

21:45 Рейнджерс – Панатинаикос

1.77 – 3.77 – 4.71

22:00 Англия (Ж) – Италия (Ж)

1.62 – 4.21 – 5.63

ТЕННИС

22:30 Марта Костюк – Эмма Радукану

2.31 – 1.62

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