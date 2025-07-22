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  4. Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
WTA
22 июля 2025, 10:55 |
506
2

Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне

Поединок 1/16 финала состоится 22 июля и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

22 июля 2025, 10:55 |
506
2
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
Instagram. Марта Костюк

22 июля на теннисном турнире в Вашингтоне свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 45) и Эмма Радукану (WTA 27).

Матч начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

От украинки многого ждут, она начинала сезон в топ-20, но прогресса не добилась. Нельзя сказать, что Марта играет плохо, проблески хорошей игры были, можно вспомнить турниры в Мадриде и Риме, когда ее останавливала с трудом первая ракетка мира Арина Соболенко.

Сейчас у Костюк сложный период, она проиграла пять матчей подряд, в том числе и в первом круге Уимблдона малоизвестной Эрьявец в трех сетах. После неудачного травяного отрезка украинка возвращается на хард, возможно, на этом покрытии удастся показать свою лучшую игру. Главное психологически выстоять, мастерство у Марты однозначно есть.

Эмма Радукану

Британка уже четыре года игрок одного турнира, ведь в 2021-м она взяла шлем в США, ей пророчили большое будущее, но титулов больше не было. Радукану не была готова к славе, мешали травмы, да и с давлением не справилась. Данные топ-теннисистки у Эммы однозначно есть, однако, раскрыть свой потенциал задание не из легких.

На старте сезона спортсменка пережила тяжелый отрезок, когда проиграла 6 матчей из 7, после чего хорошо выступила в Майами, где смогла дойти до четвертьфинала. На последнем Уимблдоне Радукану дошла до третьего круга, где оказала серьезное сопротивление Соболенко, но в итоге уступила 6:7, 4:6. Теннисистке есть что доказывать, хоть она и исполнила мечту многих, выиграв шлем, нужно стараться обрести стабильность.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, пока ведет Костюк со счетом 2:1. Последний раз спортсменки пересекались в апреле этого года, на турнире в Мадриде, тогда украинка смогла выиграть в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:2.

Прогноз

В битве двух молодых и сильных теннисисток небольшим фаворитом считается Радукану. Спортсменки похожи тем, что не могут показывать стабильную игру, хотя в лучшей форме способны обыграть любую соперницу.

Британка фаворит в основном за счет того, что Марта не в форме. Как бы не закончился матч, думаю, это будет в двух сетах, поэтому поставлю на тотал меньше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.92.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
22.07.2025 -
22:30
Эмма Радукану
Тотал меньше 21.5 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Марта Костюк Эмма Радукану WTA Вашингтон прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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