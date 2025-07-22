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  4. Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Испания
22 июля 2025, 14:29 |
464
0

Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора

Иньяки Пенья не останется в каталонском клубе

22 июля 2025, 14:29 |
464
0
Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Вратарь Иньяки Пенья в ближайшее время может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой расторгнуть контракт с 26-летним футболистом.

Дело в том, что между игроком и тренером уже давно существует конфликт из-за того, что однажды Иньяки опоздал на тренировку, после чего у них случилась перепалка.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик назвал 5 футболистов, которые должны покинуть «Барселону».

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Иньяки Пенья Барселона трансферы трансферы Ла Лиги расторжение контракта Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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