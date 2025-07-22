Флик попросил расторгнуть контракт с игроком Барселоны. У них была ссора
Иньяки Пенья не останется в каталонском клубе
Вратарь Иньяки Пенья в ближайшее время может покинуть каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой расторгнуть контракт с 26-летним футболистом.
Дело в том, что между игроком и тренером уже давно существует конфликт из-за того, что однажды Иньяки опоздал на тренировку, после чего у них случилась перепалка.
В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее Ханси Флик назвал 5 футболистов, которые должны покинуть «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо дал пресс -конференцию перед игрой ЛЧ с Хамрун Спартанс
Поединок состоится 22 июля в 20:00 по Киеву