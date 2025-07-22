А как же Лунин? Ман Сити сделал предложение по самому дорогому вратарю мира

Английский «Манчестер Сити» интересуется португальским вратарем «Порту» Диогу Коштой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» предложили за 25-летнего футболиста 75 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Диогу Кошта провел 43 матча на клубном уровне и пропустил 45 голов. В 19 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, что делает его самым дорогим голкипером мира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем Андреем Луниным.