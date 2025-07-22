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  4. А как же Лунин? Ман Сити сделал предложение по самому дорогому вратарю мира
Англия
22 июля 2025, 11:34 |
264
1

А как же Лунин? Ман Сити сделал предложение по самому дорогому вратарю мира

Диогу Кошта может покинуть «Порту»

22 июля 2025, 11:34 |
264
1
А как же Лунин? Ман Сити сделал предложение по самому дорогому вратарю мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Английский «Манчестер Сити» интересуется португальским вратарем «Порту» Диогу Коштой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» предложили за 25-летнего футболиста 75 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Диогу Кошта провел 43 матча на клубном уровне и пропустил 45 голов. В 19 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, что делает его самым дорогим голкипером мира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем Андреем Луниным.

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Диогу Кошта Порту Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Лунін сосе член в Судакова ☝️
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