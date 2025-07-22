Барселона близка к продлению контракта с ключевым игроком

Каталонская «Барселона» ведёт переговоры с французским защитником Жюлем Кунде по поводу подписания нового контракта.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако «блаугранас» стремятся продлить сотрудничество с игроком ещё на несколько лет.

Руководство каталонского клуба возлагает большие надежды на 26-летнего защитника, а главный тренер Ханси Флик строит оборону именно вокруг Кунде.

Представители Жюля уже несколько раз встречались с функционерами «Барселоны» в последние дни. Последняя встреча завершилась на положительной ноте – каталонский клуб получил «зелёный свет» от агентов Кунде на продление контракта.

Напомним, Кунде выступает за «блаугранас» с сезона 2022/23. На счету француза 141 матч, семь голов и 18 результативных передач.