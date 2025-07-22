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Испания
22 июля 2025, 10:55 |
295
0

Барселона близка к продлению контракта с ключевым игроком

Каталонский клуб активно общается с Жюлем Кунде

22 июля 2025, 10:55 |
295
0
Барселона близка к продлению контракта с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Каталонская «Барселона» ведёт переговоры с французским защитником Жюлем Кунде по поводу подписания нового контракта.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако «блаугранас» стремятся продлить сотрудничество с игроком ещё на несколько лет.

Руководство каталонского клуба возлагает большие надежды на 26-летнего защитника, а главный тренер Ханси Флик строит оборону именно вокруг Кунде.

Представители Жюля уже несколько раз встречались с функционерами «Барселоны» в последние дни. Последняя встреча завершилась на положительной ноте – каталонский клуб получил «зелёный свет» от агентов Кунде на продление контракта.

Напомним, Кунде выступает за «блаугранас» с сезона 2022/23. На счету француза 141 матч, семь голов и 18 результативных передач.

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Жюль Кунде Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
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