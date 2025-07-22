ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Авроры после исторического сезона оказался в УПЛ
Евгений Задорожный присоединился к тренерскому штабу «Кудровки»
Новичок Украинской Премьер-лиги «Кудровка» официально объявила о начале сотрудничества с Евгением Задорожным – бывшим тренером футзального клуба «Аврора».
Задорожный в футбольной команде будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Василия Баранова.
Информация о контракте Евгения с клубом УПЛ на данный момент отсутствует.
«Приветствуем Евгения Задорожного в «Кудровке» и желаем высоких достижений вместе с нашим клубом», – сообщила пресс-служба клуба.
Последние два года Евгений работал главным тренером футзального клуба «Аврора», выиграв с командой исторические бронзовые и серебряные медали Экстра-лиги. Также под руководством Задорожного «Аврора» получила право представлять Украину в Лиге чемпионов.
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