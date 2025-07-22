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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 10:22 | Обновлено 22 июля 2025, 11:29
811
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Авроры после исторического сезона оказался в УПЛ

Евгений Задорожный присоединился к тренерскому штабу «Кудровки»

22 июля 2025, 10:22 | Обновлено 22 июля 2025, 11:29
811
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Авроры после исторического сезона оказался в УПЛ
ФК Кудровка. Евгений Задорожный

Новичок Украинской Премьер-лиги «Кудровка» официально объявила о начале сотрудничества с Евгением Задорожным – бывшим тренером футзального клуба «Аврора».

Задорожный в футбольной команде будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Василия Баранова.

Информация о контракте Евгения с клубом УПЛ на данный момент отсутствует.

«Приветствуем Евгения Задорожного в «Кудровке» и желаем высоких достижений вместе с нашим клубом», – сообщила пресс-служба клуба.

Последние два года Евгений работал главным тренером футзального клуба «Аврора», выиграв с командой исторические бронзовые и серебряные медали Экстра-лиги. Также под руководством Задорожного «Аврора» получила право представлять Украину в Лиге чемпионов.

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Кудровка Евгений Задорожный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Василий Баранов Аврора Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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