ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Авроры после исторического сезона оказался в УПЛ

Новичок Украинской Премьер-лиги «Кудровка» официально объявила о начале сотрудничества с Евгением Задорожным – бывшим тренером футзального клуба «Аврора».

Задорожный в футбольной команде будет исполнять обязанности ассистента главного тренера Василия Баранова.

Информация о контракте Евгения с клубом УПЛ на данный момент отсутствует.

«Приветствуем Евгения Задорожного в «Кудровке» и желаем высоких достижений вместе с нашим клубом», – сообщила пресс-служба клуба.

Последние два года Евгений работал главным тренером футзального клуба «Аврора», выиграв с командой исторические бронзовые и серебряные медали Экстра-лиги. Также под руководством Задорожного «Аврора» получила право представлять Украину в Лиге чемпионов.