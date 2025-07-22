Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
Рафинья принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет
Бывший футболист немецкой «Баварии» и сборной Бразилии Рафинья объявил о завершении профессиональной карьеры в эфире телеканала Sport TV.
«Сегодня я официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста... (плачет – прим). Извините. Это особенный момент в моей жизни. Конечно, жизнь продолжается, но я больше не пойду на стадион, не буду жить так, как жил раньше, проводил много времени в раздевалке и на поле.
Я реализовал свой потенциал и говорю об этом без сожалений, но с разбитым сердцем, потому что это непростое решение. Завершение карьеры хочется откладывать как можно дольше, ведь мы занимаемся футболом всю свою жизнь. Я осуществил все свои мечты», – сказал защитник.
Рафинья в течение карьеры играл за «Шальке», «Дженоа», «Баварию», «Фламенго», «Олимпиакос», «Гремио» и «Сан-Пауло». Последним клубом опытного бразильца была «Куритиба».
Провел четыре матча в составе сборной Бразилии. В составе «Баварии» выиграл Бундеслигу (7 раз), Кубок (3) и Суперкубок Германии (3), а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Кроме того, в активе 39-летнего Рафиньи – Кубок Либертадорес, два титула чемпиона Бразилии, Кубок Бразилии и Кубок Греции.
No programa 'SeleçãoSportv', Rafinha anunciou sua despedida do futebol.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 21, 2025
Aos 39 anos! O lateral foi revelado pelo Coritiba e marcou seu nome na história de clubes como Bayern, Flamengo e São Paulo.
📽️@sportv / @geglobo pic.twitter.com/1Jz0Vscn4E
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