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  4. Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
Германия
22 июля 2025, 10:30 |
414
0

Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру

Рафинья принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет

22 июля 2025, 10:30 |
414
0
Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
ФК Куритиба. Рафинья

Бывший футболист немецкой «Баварии» и сборной Бразилии Рафинья объявил о завершении профессиональной карьеры в эфире телеканала Sport TV.

«Сегодня я официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста... (плачет – прим). Извините. Это особенный момент в моей жизни. Конечно, жизнь продолжается, но я больше не пойду на стадион, не буду жить так, как жил раньше, проводил много времени в раздевалке и на поле.

Я реализовал свой потенциал и говорю об этом без сожалений, но с разбитым сердцем, потому что это непростое решение. Завершение карьеры хочется откладывать как можно дольше, ведь мы занимаемся футболом всю свою жизнь. Я осуществил все свои мечты», – сказал защитник.

Рафинья в течение карьеры играл за «Шальке», «Дженоа», «Баварию», «Фламенго», «Олимпиакос», «Гремио» и «Сан-Пауло». Последним клубом опытного бразильца была «Куритиба».

Провел четыре матча в составе сборной Бразилии. В составе «Баварии» выиграл Бундеслигу (7 раз), Кубок (3) и Суперкубок Германии (3), а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Кроме того, в активе 39-летнего Рафиньи – Кубок Либертадорес, два титула чемпиона Бразилии, Кубок Бразилии и Кубок Греции.

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Рафинья Марсио чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария завершение карьеры
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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