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Украина. Вторая лига
22 июля 2025, 08:59 | Обновлено 22 июля 2025, 09:10
1444
0

В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25

Сергей Старенький рассказал о кадровой ситуации в «Диназе» после вылета во Вторую лигу

22 июля 2025, 08:59 | Обновлено 22 июля 2025, 09:10
1444
0
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
ФК Диназ Вышгород

Директор «Диназа» Сергей Старенький рассказал о кадровой ситуации в команде, которая по итогам сезона 2024/25 вылетела во Вторую лигу. Функционер признался, что из прошлой кампании в клубе остался только один футболист, поэтому в следующем сезоне будут привлекать своих воспитанников:

«Диназ готовится к новому сезону в Демидове на своем стадионе. Команда провела спарринги с Атлетом (1:2), Оболонью U-19 (2:0) и ФК Лесное (0:2). До старта чемпионата осталось мало времени, поэтому планируем провести еще один контрольный матч, но если не найдем соперника, то проведем двухсторонний тренировочный поединок.

С прошлого сезона остался только один игрок – полузащитник Максим Ворона. Хавбек Михаил Латута уехал в Полесье U-19, полузащитник Даниил Кириченко будет играть в тернопольскоq Ниве. Насколько я знаю, хавбек Назар Кайда был в Буковине.

У нас будет молодая команда, почти все футболисты до 20-и лет. Скажу, что у нас будет как минимум десять местных игроков. Я и раньше говорил, что сделаем акцент на местных футболистов, поэтому так и будет в этом сезоне. Главный тренер Александр Головко умеет работать с молодежью, поэтому будет из них делать команду.

Задание? У нас есть футболисты, которые по своему возрасту заканчивают академию, и мы хотим, чтобы они играли на профессиональном уровне. Пока что глобальных задач нет. Хотим сделать боеспособный коллектив. Я думаю, что у Александра Борисовича Головко все получится, а время покажет, как будет. Опытных футболистов у нас не будет, все будут местные», – подытожил Старенький.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Диназ Вышгород Сергей Старенький
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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