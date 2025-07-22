«От Динамо ждал большего». Экс-динамовец дал прогноз на матч с Хамруном

Сегодня, 22 июля, «Динамо» матчем против мальтийского «Хамруна» откроет для себя официальный сезон. Эта игра состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что соперник киевлян начал свой путь в самом престижном клубном соревновании Европы с первого квалификационного раунда, обыграв по сумме двух матчей литовский «Жальгирис».

Своими ожиданиями от матча украинской и мальтийской команд c сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «Динамо» Виталий Самойлов.

– Виталий, сегодня «Динамо» матчем против мальтийского «Хамруна» стартует в Лиге чемпионов. Каковы ваши ожидания от этого противостояния?

– Ожидания, как и у всех украинцев. Мы ждем от «Динамо» победы. Это важно не только для самого клуба, но и для страны для рейтинга коэффициентов. Киевляне просто не имеют права проигрывать такому оппоненту. Нужно проходить дальше.

– «Динамо» как-то неубедительно выглядело на сборах во время контрольных поединков. Не беда?

– Я смотрел практически все спарринги динамовцев. Я ожидал большего, но с другой стороны понимаю, что это сборы, которые в свое время сам проходил и знаю, что на больших физических нагрузках есть еще и матчи, ребят можно понять. Но наверняка где-то за неделю до официальных поединков главный тренер сбросил максимальные обороты, чтобы к официальным матчам подвести подопечных в нормальном тонусе. Но как все будет, покажут только сами матчи.

– В вашу бытность игроком при Валерии Лобановском было что-то подобное?

– Я не знаю, какие сейчас нагрузки, но при Валерии Васильевиче было непросто. После занятия я приходил в холодный душ и сидел там минут пять и только потом начинал понимать, какой объем работы был проделан (улыбается).

– Команда Александра Шовковского не порадовала и результативностью (в последних четырех спаррингах забито два мяча). Это проблема?

– Обратил на это внимание. Я смотрел матчи «Хамруна» против «Жальгириса» и заметил такой момент, что мальтийцы каждую свою атаку старались заканчивать ударом, пусть и с дальней дистанции, чтобы не обрезаться и не получить на свои ворота контратаку. Динамовцы же в большей степени старались заканчивать свои атаки за счет фланговых передач. Но того чего хотелось, я не увидел, КПД был слабоват. В завершающей стадии атак где-то не хватало и мастерства некоторым исполнителям, а где-то, как я уже говорил, давала о себе знать и усталость.

– Уровень соперника позволяет динамовцам заглядывать на потенциального соперника в следующем раунде Лиги чемпионов?

– Профессиональный футболист смотрит только на предстоящую игру. Нужно идти от игры к игре. Но по потенциалу «Динамо» сильнее своего соперника и они должны без вопросов выполнить свою задачу. Скажу больше, пару дней назад я общался с футболистом, который живет в Литве и хорошо знает «Жальгирис». Так вот таких слабых команд для такого турнира, он еще не видел. Важно, чтобы в первой игре был сделан голевой задел. Мальтийцам, в отличие от динамовцев, терять нечего, они понимают, кому будут противостоять и это, возможно, даст им шанс сыграть без психологического давления.

– Но мы то можем помечтать. Поэтому хотел вас спросить, с кем в случае преодоления мальтийского барьера, лучше сыграть «Динамо», с кипрским «Пофасом» или израильским «Маккаби» Т-А?

– Трудно сказать, возможно, «Маккаби». В Израиле сейчас тоже нестабильная ситуация, как и в Украине, и они тоже своих соперников принимают на нейтральном поле. Но если говорить глобально, то и эти соперники должны быть «Динамо» по зубам.

– Каким будет ваш прогноз на игру «Хамрун» – «Динамо»?

– Не думаю, что мы увидим много голов, но я верю в уверенную победу киевлян. Счет? Поставлю на – 2:0.