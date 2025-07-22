Восемь украинских команд имеют трансферный бан от ФИФА

2 августа начнется первый тур Украинской Премьер-лиги 2025/26, участие в котором примут 16 команд. По информации источника, в элитном дивизионе не осталось клубов, которые имеют трансферный бан от Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК УАФ).

Однако, такие команды есть в низших дивизионах:

ФК Металлист (Харьков)

ФК Агробизнес (Волочиск)

ФК Кремень (Кременчуг)

ФК Нива (Тернополь)

ФК Скала 1911 (Стрый)

ФК Ворскла (Полтава)

ФК Ингулец (Петрово)

В прошлом сезоне бан от КДК имели 15 команд (три из них представляли УПЛ), то теперь их количество уменьшилось до восьми. Кроме того, существуют команды, которые получили запрет на трансферы от ФИФА. Некоторые из них уже давно прекратили существование:

ФК Олимпик Донецк

ФК Днепр

ФК Волынь (Луцк)

ФК Арсенал (Киев)

ФК Карпаты (КПФ, Львов)

СК Днепр-1

ФК Металлист (Харьков)

ФК Ворскла (Полтава)

В некоторых случаях запрет носит бессрочный характер – до тех пор, пока клубы не погасят долги или не уладят ситуацию.