ФОТО. У футболиста клуба УПЛ знаковое событие. Поздравили всей командой
Евгений Мисюра снова счастливый отец
Защитник СК «Полтава» Евгений Мисюра во второй раз стал отцом.
18 июля в семье футболиста СК «Полтава» Евгения Мисюры произошло радостное событие — игрок во второй раз стал отцом.
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Его жена Татьяна родила сына, которого назвали Даниилом.
«Футбольный клуб «Полтава» от всей души поздравляет Евгения и его семью с пополнением! Желаем новорождённому крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего. Пусть в доме всегда царят мир, любовь и достаток!», – пишет клубная пресс-служба.
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