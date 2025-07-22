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22 июля 2025, 05:21 |
88
0

ФОТО. У футболиста клуба УПЛ знаковое событие. Поздравили всей командой

Евгений Мисюра снова счастливый отец

22 июля 2025, 05:21 |
88
0
ФОТО. У футболиста клуба УПЛ знаковое событие. Поздравили всей командой
Instagram. Евгений Мисюра, СК Полтава

Защитник СК «Полтава» Евгений Мисюра во второй раз стал отцом.

18 июля в семье футболиста СК «Полтава» Евгения Мисюры произошло радостное событие — игрок во второй раз стал отцом.

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Его жена Татьяна родила сына, которого назвали Даниилом.

«Футбольный клуб «Полтава» от всей души поздравляет Евгения и его семью с пополнением! Желаем новорождённому крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего. Пусть в доме всегда царят мир, любовь и достаток!», – пишет клубная пресс-служба.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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