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22 июля 2025, 05:08 |
329
1

ФОТО. Журналистка Шахтер-ТВ отметилась секси-луком. Фаны в восторге

Ольга Каленчук знает как привлечь внимание

22 июля 2025, 05:08 |
329
1
ФОТО. Журналистка Шахтер-ТВ отметилась секси-луком. Фаны в восторге
Instagram. Ольга Каленчук

Журналистка ФК «Шахтер» Ольга Каленчук поразила новым образом в красном платье в белый горох.

Фото, опубликованное в соцсетях, вызвало живой отклик у подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи отметили сочетание женственности, сдержанности и фирменной красоты Каленчук.

Девушка любит публиковать яркие фото и видео со своей жизни на странице в Instagram.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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