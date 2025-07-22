ФОТО. Журналистка Шахтер-ТВ отметилась секси-луком. Фаны в восторге

Журналистка ФК «Шахтер» Ольга Каленчук поразила новым образом в красном платье в белый горох.

Фото, опубликованное в соцсетях, вызвало живой отклик у подписчиков.

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Пользователи отметили сочетание женственности, сдержанности и фирменной красоты Каленчук.

Девушка любит публиковать яркие фото и видео со своей жизни на странице в Instagram.