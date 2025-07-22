Другие новости22 июля 2025, 05:08 |
329
1
ФОТО. Журналистка Шахтер-ТВ отметилась секси-луком. Фаны в восторге
Ольга Каленчук знает как привлечь внимание
22 июля 2025, 05:08 |
329
1
Журналистка ФК «Шахтер» Ольга Каленчук поразила новым образом в красном платье в белый горох.
Фото, опубликованное в соцсетях, вызвало живой отклик у подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи отметили сочетание женственности, сдержанности и фирменной красоты Каленчук.
Девушка любит публиковать яркие фото и видео со своей жизни на странице в Instagram.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2025, 19:26 4
Тренерский штаб киевлян не рассчитывает на Самбу Диалло и Александра Сироту
Футбол | 21 июля 2025, 23:59 0
Мальме и Копенгаген встретятся в Q3 ЛЧ, если пройдут 2-й раунд
Футбол | 21.07.2025, 22:17
Футбол | 21.07.2025, 13:15
Бокс | 21.07.2025, 09:31
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Губаста страшила
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.07.2025, 23:51 1
20.07.2025, 21:18 6
21.07.2025, 12:25 2
20.07.2025, 00:39 184
20.07.2025, 07:59
20.07.2025, 08:19 4
20.07.2025, 09:05 14
20.07.2025, 01:12 20