ФОТО. Возлюбленную Роналду жестко раскритиковали. Из-за похода в храм

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, посетила католическую святыню в Фатиме и вызвала резонанс в соцсетях.

Причиной стала её одежда — белое платье с разрезами и кепка. Многие сочли такой образ неуместным для визита в храм.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях писали: «Прикрой плечи в следующий раз», «Эта одежда точно не для церкви», «Кепка в храме — перебор».

Пользователи призвали Джорджину выбирать более скромный стиль для религиозных мест.