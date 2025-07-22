Другие новости22 июля 2025, 04:57 |
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ФОТО. Возлюбленную Роналду жестко раскритиковали. Из-за похода в храм
Джорджина Родригес возмутила верующих
22 июля 2025, 04:57 |
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Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, посетила католическую святыню в Фатиме и вызвала резонанс в соцсетях.
Причиной стала её одежда — белое платье с разрезами и кепка. Многие сочли такой образ неуместным для визита в храм.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В комментариях писали: «Прикрой плечи в следующий раз», «Эта одежда точно не для церкви», «Кепка в храме — перебор».
Пользователи призвали Джорджину выбирать более скромный стиль для религиозных мест.
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Комментарии 1
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Поруч проходила чисто для фоток в інстаграм , а кепка то новий тренд
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