ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине

Катерина, избранница полузащитника «Шахтёра» Олега Очеретько, поделилась эффектными фото из Будапешта.

На снимках она позирует в облегающем белом платье на фоне европейской архитектуры.

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Её образ привлёк внимание сочетанием простоты, стиля и утончённости.

«Такая красивая», «Шикарная», – подписчики отметили красоту жены футболиста, а сам игрок отреагировал огоньками под публикацией.