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22 июля 2025, 04:48 |
248
0

ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине

Жена Олега Очеретько выбрала Венгрию

22 июля 2025, 04:48 |
248
0
ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине
Instagram. Катерина Очеретько

Катерина, избранница полузащитника «Шахтёра» Олега Очеретько, поделилась эффектными фото из Будапешта.

На снимках она позирует в облегающем белом платье на фоне европейской архитектуры.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её образ привлёк внимание сочетанием простоты, стиля и утончённости.

«Такая красивая», «Шикарная», – подписчики отметили красоту жены футболиста, а сам игрок отреагировал огоньками под публикацией.

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фото lifestyle Олег Очеретько Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига девушки чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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