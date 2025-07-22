Другие новости22 июля 2025, 04:48 |
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ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине
Жена Олега Очеретько выбрала Венгрию
22 июля 2025, 04:48 |
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Катерина, избранница полузащитника «Шахтёра» Олега Очеретько, поделилась эффектными фото из Будапешта.
На снимках она позирует в облегающем белом платье на фоне европейской архитектуры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её образ привлёк внимание сочетанием простоты, стиля и утончённости.
«Такая красивая», «Шикарная», – подписчики отметили красоту жены футболиста, а сам игрок отреагировал огоньками под публикацией.
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