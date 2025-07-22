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22 июля 2025, 04:39 |
717
0

ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами

Никита Ребров может похвастаться фото с легендами спорта

22 июля 2025, 04:39 |
717
0
ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
Instagram. Никита Ребров и Генрих Мхитарян

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил реванш Усика и Дюбуа, завершившийся победой украинца нокаутом в пятом раунде.

На «Уэмбли» он оставался в тени, а его супруга сопровождала сына Никиту, который фотографировался с известными спортсменами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юноша сделал снимки с теннисистом Энди Марреем и полузащитником «Интера» Генрихом Мхитаряном.

Никита уже проявляет себя в детском футболе — недавно забил два мяча в ворота «Бенфики».

В семье также растёт младший сын Александр.

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фото lifestyle Сергей Ребров сборная Украины по футболу Анна Реброва Никита Ребров Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа
Максим Лапченко Источник: Instagram
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