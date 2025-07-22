ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил реванш Усика и Дюбуа, завершившийся победой украинца нокаутом в пятом раунде.

На «Уэмбли» он оставался в тени, а его супруга сопровождала сына Никиту, который фотографировался с известными спортсменами.

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Юноша сделал снимки с теннисистом Энди Марреем и полузащитником «Интера» Генрихом Мхитаряном.

Никита уже проявляет себя в детском футболе — недавно забил два мяча в ворота «Бенфики».

В семье также растёт младший сын Александр.