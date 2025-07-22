ФОТО. Сын Реброва побывал на бою Усика и сфотографировался с легендами
Никита Ребров может похвастаться фото с легендами спорта
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил реванш Усика и Дюбуа, завершившийся победой украинца нокаутом в пятом раунде.
На «Уэмбли» он оставался в тени, а его супруга сопровождала сына Никиту, который фотографировался с известными спортсменами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Юноша сделал снимки с теннисистом Энди Марреем и полузащитником «Интера» Генрихом Мхитаряном.
Никита уже проявляет себя в детском футболе — недавно забил два мяча в ворота «Бенфики».
В семье также растёт младший сын Александр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бриан Мбемо покинул «Брентфорд»
Жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ состоялась в Ньоне