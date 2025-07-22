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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 03:03 | Обновлено 22 июля 2025, 05:08
52
0

Повторный разрыв крестов. Врач прокомментировал травму защитника Карпат

Дмитрий Бабелюк оценил повреждение Андрея Булезы

22 июля 2025, 03:03 | Обновлено 22 июля 2025, 05:08
52
0
Повторный разрыв крестов. Врач прокомментировал травму защитника Карпат
ФК Карпаты. Андрей Булеза

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника «Карпат» Андрея Булезы.

Львовский клуб сообщил: «У футболиста диагностирован повторный разрыв передней крестообразной связки и повреждение рампы медиального мениска левого коленного сустава. В Мюнхене ему провели ревизионную пластику передней крестообразной связки с использованием аутологического сухожилия четырехглавой мышцы бедра».

Дмитрий Бабелюк: «Хочется положительно отметить ФК Карпаты Львов в том, как клуб сообщает медицинские новости.

После изменений в руководстве медицинского штаба львовского клуба информация о травмах стала более прозрачной, публичной и полной. Это все больше напоминает европейский подход и задает тон другим клубам в Украине относительно того, как это должно работать. Учитывая, сколько проблем в отечественной спортивной медицине, курс на открытость, кооперацию и командную работу точно создаст фундамент для позитивных изменений.

Открытость информации о травмах, тактике лечения, клиниках и методах менеджмента травм позволит клубам и их представителям вести предметные разговоры на эту тему, делиться опытом и обмениваться контактами, которые будут идти на пользу сфере спортивной медицины в целом.

Что касается Андрея, то повторного разрыва крестов никому не пожелаешь. Выбор аутографта из четырехглавой мышцы – это интересная тактика, ведь этот метод не является слишком доказанным и популярным. Интересно, чем был продиктован выбор именно такой тактики.

В любом случае, здоровья игроку и как можно более быстрого возвращения на поле. А Карпатам – респект. Именно так должны сообщаться травмы в среде, где спортивную медицину следует развивать всем и каждому, кто к ней причастен».

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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