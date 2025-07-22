Другие новости22 июля 2025, 03:57 |
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ФОТО. Девушка футболиста Динамо получила вид на жительство в Испании
Елизавета Кандыба готова к переезду — ее семья уже там
22 июля 2025, 03:57 |
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Елизавета Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, получила вид на жительство в Испании.
В сторис она показала документ и подписала: «Ура».
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Родители и брат Лизы уже живут в Испании, а сама она родом из Кривого Рога, который регулярно обстреливает рф.
В случае ухода Волошина из «Динамо», пара, вероятно, переберётся туда.
Сейчас Кандыба проводит лето в Испании, публикуя фото без макияжа и жалуясь на жару.
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