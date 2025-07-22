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22 июля 2025, 03:57 |
601
0

ФОТО. Девушка футболиста Динамо получила вид на жительство в Испании

Елизавета Кандыба готова к переезду — ее семья уже там

22 июля 2025, 03:57 |
601
0
ФОТО. Девушка футболиста Динамо получила вид на жительство в Испании
Instagram. Елизавета Кандыба

Елизавета Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина, получила вид на жительство в Испании.

В сторис она показала документ и подписала: «Ура».

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Родители и брат Лизы уже живут в Испании, а сама она родом из Кривого Рога, который регулярно обстреливает рф.

В случае ухода Волошина из «Динамо», пара, вероятно, переберётся туда.

Сейчас Кандыба проводит лето в Испании, публикуя фото без макияжа и жалуясь на жару.

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фото lifestyle Елизавета Кандыба Динамо Киев Назар Волошин
Максим Лапченко Источник: Instagram
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