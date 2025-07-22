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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 03:51 | Обновлено 22 июля 2025, 04:37
78
0

Динамо обнародовало информацию о билетах на матч с Хамрун Спартанс

Стоимость билетов на матч в мальтийском городе Паола составляет 25 евро

22 июля 2025, 03:51 | Обновлено 22 июля 2025, 04:37
78
0
Динамо обнародовало информацию о билетах на матч с Хамрун Спартанс
ФК Динамо

Во вторник, 22 июля, киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс».

Игра состоится на стадионе имени Тони Беззины в городе Паола. Все желающие могут поддержать команду в выездном еврокубковом матче.

Приобрести билет можно будет в кассе Entrance A стадиона имени Тони Беззины. Цена – 25 евро, оплата возможна только наличными, при себе Обязательно необходимо иметь удостоверение личности.

Касса, местоположение которой указано на скриншоте, будет открыта за час до начала матча – в 18:00 по местному времени.

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Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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