Динамо обнародовало информацию о билетах на матч с Хамрун Спартанс

Во вторник, 22 июля, киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс».

Игра состоится на стадионе имени Тони Беззины в городе Паола. Все желающие могут поддержать команду в выездном еврокубковом матче.

Приобрести билет можно будет в кассе Entrance A стадиона имени Тони Беззины. Цена – 25 евро, оплата возможна только наличными, при себе Обязательно необходимо иметь удостоверение личности.

Касса, местоположение которой указано на скриншоте, будет открыта за час до начала матча – в 18:00 по местному времени.