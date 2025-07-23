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Лига Европы
23 июля 2025, 03:34 | Обновлено 23 июля 2025, 05:35
21
0

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Бешикташем в Кракове

Ответный поединок Q2 Лиги Европы пройдет 31 июля

23 июля 2025, 03:34 | Обновлено 23 июля 2025, 05:35
21
0
Шахтер начал продажу билетов на домашний матч с Бешикташем в Кракове
ФК Шахтер

31 июля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ». Игра начнется в 20:00 по местному времени.

Продажа билетов на этот поединок началась 21 июля в 14:00 по киевскому времени. Билеты можно приобрести на официальном сайте «Шахтера».

Начальные цены на билеты. Категория Public: 55, 69, 79 злотых. Категория VIP: 250, 400, 600 злотых.

Зарегистрированные болельщики и владельцы абонементов ФК «Шахтер» и ФК «Висла» (Краков) смогут приобрести билеты со специальной скидкой 20% по промокоду. Один болельщик может купить до 4 билетов.

Действует система динамического ценообразования: по мере уменьшения количества доступных мест определенной категории стоимость билетов может увеличиваться.

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Шахтер - Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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