ФОТО. Вот почему легенда английского футбола оказался в больнице

Пол Гаскойн был госпитализирован после того, как его нашли в полуобморочном состоянии в его доме в Пуле.

Его друг и помощник Стив Фостер сообщил, что сейчас состояние экс-футболиста стабильно, но он по-прежнему очень слаб.

Причиной ухудшения мог стать стресс из-за ссоры с деловым партнёром и закрытия его компании. Гаскойна перевели из реанимации в обычную палату, где он постепенно идёт на поправку.

Семья и друзья — в том числе дочь Бьанка, Пол Мерсон и Винни Джонс — внимательно следят за его состоянием. Он, вероятно, пробудет в больнице ещё долго.

По словам Фостера, незадолго до происшествия Гаскойн помогал бездомным в Борнмуте, раздавая наличные. Его близкие переживают, что Полу будет сложно жить одному, и ближайшие недели он потребует постоянной поддержки.