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22 июля 2025, 03:22 |
98
0

ФОТО. Дэвид Бекхэм неудачно подстригся. Жена опубликовала снимки

Забавная ситуация из жизни Дэвида Бекхэм

22 июля 2025, 03:22 |
98
0
ФОТО. Дэвид Бекхэм неудачно подстригся. Жена опубликовала снимки
Instagram. Дэвид Бекхэм

Бекхэм неудачно подстригся, а его жена опубликовала «ужасный» результат.

50-летний Дэвид Бекхэм попытался самостоятельно подстричься, но машинка подвела — с головы слетела насадка, и на макушке осталась залысина.

Его жена Виктория показала результат в Instagram, назвав причёску «ужасной».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Параллельно СМИ пишут о семейной напряжённости.

По данным The Sun, Ромео и Круз заблокировали старшего брата Бруклина в соцсетях.

Источники сообщают, что Бруклин давно не общается с родителями и не появлялся на праздновании 50-летия отца, что только усилило напряжение в семье.

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фото lifestyle Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм
Максим Лапченко Источник: The Sun
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