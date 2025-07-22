ФОТО. Дэвид Бекхэм неудачно подстригся. Жена опубликовала снимки

Бекхэм неудачно подстригся, а его жена опубликовала «ужасный» результат.

50-летний Дэвид Бекхэм попытался самостоятельно подстричься, но машинка подвела — с головы слетела насадка, и на макушке осталась залысина.

Его жена Виктория показала результат в Instagram, назвав причёску «ужасной».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Параллельно СМИ пишут о семейной напряжённости.

По данным The Sun, Ромео и Круз заблокировали старшего брата Бруклина в соцсетях.

Источники сообщают, что Бруклин давно не общается с родителями и не появлялся на праздновании 50-летия отца, что только усилило напряжение в семье.