Другие новости22 июля 2025, 03:07 | Обновлено 22 июля 2025, 03:08
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ФОТО. Футбольная журналистка в жёлтом бикини очаровала позой. Огонь
Элеонора Инкардона во всей красе
22 июля 2025, 03:07 | Обновлено 22 июля 2025, 03:08
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Итальянская телеведущая и спортивная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала фото из Порто Черво, где она позирует в воде в ярко-жёлтом бикини.
Кадр быстро вызвал интерес среди её подписчиков.
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Образ Инкардоны — загар, мокрые волосы и уверенная поза — сочетает сексуальность и стиль.
Возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле Риччи снова подтвердила статус одной из самых заметных фигур итальянского телевидения.
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