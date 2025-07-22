ФОТО. Футбольная журналистка в жёлтом бикини очаровала позой. Огонь

Итальянская телеведущая и спортивная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала фото из Порто Черво, где она позирует в воде в ярко-жёлтом бикини.

Кадр быстро вызвал интерес среди её подписчиков.

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Образ Инкардоны — загар, мокрые волосы и уверенная поза — сочетает сексуальность и стиль.

Возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле Риччи снова подтвердила статус одной из самых заметных фигур итальянского телевидения.