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22 июля 2025, 03:07 | Обновлено 22 июля 2025, 03:08
137
0

ФОТО. Футбольная журналистка в жёлтом бикини очаровала позой. Огонь

Элеонора Инкардона во всей красе

22 июля 2025, 03:07 | Обновлено 22 июля 2025, 03:08
137
0
ФОТО. Футбольная журналистка в жёлтом бикини очаровала позой. Огонь
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская телеведущая и спортивная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала фото из Порто Черво, где она позирует в воде в ярко-жёлтом бикини.

Кадр быстро вызвал интерес среди её подписчиков.

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Образ Инкардоны — загар, мокрые волосы и уверенная поза — сочетает сексуальность и стиль.

Возлюбленная полузащитника «Милана» Самуэле Риччи снова подтвердила статус одной из самых заметных фигур итальянского телевидения.

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фото lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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