Слухи о трансфере Месси в новый клуб усилились после появления Антонеллы

Антонела Роккуццо, супруга Лионеля Месси, 18 июля посетила стадион «Синигалья», где наблюдала за товарищеским матчем «Комо» и «Лилля».

Поклонники уже начали фантазировать о переходе Месси в Серию А, хотя такой трансфер считается нереальным, даже если клуб усилит финансовые позиции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Антонелла, скорее всего, приехала отдохнуть на озеро Комо и навестить Сеска Фабрегаса — бывшего партнёра Месси по «Барселоне», который теперь тренирует «Комо».

Она также поддерживает дружбу с его супругой Даниэллой Семаан.

Антонелла — популярная модель с 40 миллионами подписчиков в Instagram, ранее училась на стоматолога и коммуникационного специалиста, но бросила учёбу ради семьи и карьеры.