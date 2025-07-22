Слухи о трансфере Месси в новый клуб усилились после появления Антонеллы
Жена Лионеля Месси посетила матч команды Сеска Фабрегаса — фанаты уже строят теории о будущем звезды
Антонела Роккуццо, супруга Лионеля Месси, 18 июля посетила стадион «Синигалья», где наблюдала за товарищеским матчем «Комо» и «Лилля».
Поклонники уже начали фантазировать о переходе Месси в Серию А, хотя такой трансфер считается нереальным, даже если клуб усилит финансовые позиции.
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Антонелла, скорее всего, приехала отдохнуть на озеро Комо и навестить Сеска Фабрегаса — бывшего партнёра Месси по «Барселоне», который теперь тренирует «Комо».
Она также поддерживает дружбу с его супругой Даниэллой Семаан.
Антонелла — популярная модель с 40 миллионами подписчиков в Instagram, ранее училась на стоматолога и коммуникационного специалиста, но бросила учёбу ради семьи и карьеры.
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